Росатом анализирует возможности создания гигафабрики в Белоруссии

Как отметил директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий, продукцию такого предприятия могут поставлять в Россию, где она будет иметь преимущества в ходе тендерных процедур

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Емкость белорусского рынка в настоящее время не позволяет 100%-но обосновать проект создания в республике гигафабрики по выпуску накопителей энергии, однако продукция такого предприятия может поставляться в Россию, где будет иметь преимущества в ходе тендерных процедур. Об этом сообщил директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Белоруссии (компании "Русатом Бел") Станислав Левицкий.

"Емкость внутрибелорусского рынка не позволяет сейчас обосновать стопроцентно объем выпуска гигафабрики. Потому что 4 ГВт·ч (общая емкость выпускаемых устройств - прим. ТАСС) - это достаточно большой объем, это примерно на 50 тыс. легковых электромобилей в год или на 5 тыс. единиц общественного транспорта, электробусов", - сказал он на пресс-конференции.

При этом Левицкий указал на то, что в Белоруссии реализуется госпрограмма по развитию электротранспорта. "Когда мы понимаем инвестиционные ожидания республиканской стороны, мы, соответственно, предлагаем, как мы можем экономически эффективно заместить или создать общую производственную цепочку", - отметил директор странового офиса.

Он пояснил, что произведенная в Белоруссии и установленная в транспортное средство белорусского производства аккумуляторная батарея будет иметь существенные преимущества перед иностранными аналогами в ходе тендерных закупок в РФ. Левицкий напомнил о строительстве в России гигафабрик в Калининградской области и в Москве, а также об ожиданиях активного развития и кратного увеличения доли электротранспорта и применения систем накопления энергии в промышленности двух стран.

"И базируясь на вот этих ожиданиях мы с коллегами внесли комплексную программу и готовы к проработке крупного <...> проекта строительства гигафабрики. То есть, фабрики полного цикла по производству литиевых ячеек, изготовлению электролитов, пластин, упаковки, изготовлению на их базе промышленных накопителей, тяговых батарей. Эта тематика вызывает большой интерес и российской, и белорусской сторон. Ожидаем подписания документов, а, может быть, мы по многим направлениям на самом деле начали идти уже проактивно, не дожидаясь подписания стратегических документов. Может быть, мы начнем отрабатывать ее с января месяца, пока есть такие мысли у нас и у Министерства промышленности [Белоруссии]. Все обсуждается", - сказал директор странового офиса Росатома.

Создаваемая в Калининграде первая в России гигафабрика с проектной мощностью 4 ГВт·ч в год позволит изготавливать продукцию мирового уровня - литий-ионные аккумуляторы, из которых затем будет производиться сборка аккумуляторных модулей. Предприятие обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а также будет выпускать стационарные системы накопления энергии для электросетевого комплекса и промышленных предприятий.