Мишустин обсудил с премьером Азербайджана сотрудничество в промышленности и транспорте

Также стороны рассмотрели вопросы совместной работы в СНГ и других многосторонних форматах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Со своим коллегой он обсудил вопросы взаимодействия в сфере промышленности и транспорта, сообщила пресс-служба правительства России.

"Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области промышленности и транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили совместную работу в Содружестве Независимых Государств и других многосторонних форматах.