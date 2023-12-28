ЦБ отметил рост в 1,5 раза объема займов от кредитных потребкооперативов в III квартале

Банк России связал это, в частности, с сезонными факторами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем выданных потребительскими кооперативами (КПК) в третьем квартале 2023 года займов увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 53%. Банк России связывает это с сезонными факторами, а также снижением объема займов кварталом ранее, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Объем займов, выданных кредитными потребительскими кооперативами в третьем квартале, вырос на 53%, свидетельствуют данные Банка России. Такая динамика связана в том числе с сезонными факторами, а также снижением объема займов в втором квартале на фоне введения в апреле требований по работе со средствами материнского (семейного) капитала", - указали в ЦБ.

Вместе с тем число действующих договоров займа сокращается с начала 2023 года, а средний остаток задолженности по займу растет - с 144 тыс. рублей в первом квартале до 164 тыс. рублей в третьем квартале 2023 года, свидетельствуют данные регулятора. При этом на рынке КПК продолжает расти концентрация при сохранении общих масштабов деятельности. Так, с рынка уходят небольшие и недействующие компании и их пайщики: количество участников рынка и количество пайщиков с сентября 2022 года по тот же месяц этого года снизились на 7,7% и 7,9% соответственно, когда как портфель займов КПК при этом возрос на 2,1%.

Кроме того, согласно статистике ЦБ, на рынок продолжают приходить новые заемщики: за два года доля заемщиков КПК, которые ранее не оформляли займы, увеличилась с 39% до 46%.

Кредитный потребительский кооператив является объединением граждан и компаний (по территориальному, профессиональному или иному принципу) для взаимной финансовой помощи.