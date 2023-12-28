Ростех нарастил производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО в 50 раз

Также госкорпорация нарастила производство бронемашин в 5,5 раза, а танков - в семь раз

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ростех нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в 50 раз, бронемашин - в 5,5 раза, а танков - в 7 раз. Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил президенту России Владимиру Путину.

"Боеприпасов для стрелкового вооружения и РСЗО мы увеличили производство в 50 раз, <…> легкой бронетехники и бронемашин - увеличили в 5,5 раза, танков - в 7 раз. То есть это увеличение глобальное", - сказал Чемезов на встрече с главой государства.