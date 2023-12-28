Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей. Евро - ниже 100 рублей

По данным на 14:20 мск, доллар снижался на 1,43%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:20 мск, доллар снижался на 1,43%, до 89,96 рубля.

В то же время курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря. По данным на 15:04 мск, евро снижался на 1,17%, до 99,99 рубля.

К 15:08 мск евро находился на отметке 99,98 рубля (-1,18%). В то же время доллар снижался на 1,64%, до 89,78 рубля, юань - на 0,85%, до 12,627 рубля.

По данным на 14:51 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 088,61 пункта (-0,29%), индекс РТС рос на 1,27%, до 1 082,32 пункта.