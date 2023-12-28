Путин обсудил с Чемезовым создание беспилотных авто и выпуск самолетов

Президент и глава Ростеха также рассмотрели тему импортозамещения

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

Они, в частности, обсудили реализацию гособоронзаказа и выпуск гражданской продукции, включая самолеты и двигатели для них. Рассматривалась ситуация в российском автомобилестроении, в том числе разработка беспилотных машин и электромобилей.

Говоря о перспективных заправочных станциях, Путин посоветовал: "Газовые нужно делать". Чемезов в ответ пояснил, что такая работа уже идет.

Среди тем встречи было и импортозамещение.