Путин обсудил с Чемезовым создание беспилотных авто и выпуск самолетов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
Они, в частности, обсудили реализацию гособоронзаказа и выпуск гражданской продукции, включая самолеты и двигатели для них. Рассматривалась ситуация в российском автомобилестроении, в том числе разработка беспилотных машин и электромобилей.
Говоря о перспективных заправочных станциях, Путин посоветовал: "Газовые нужно делать". Чемезов в ответ пояснил, что такая работа уже идет.
Среди тем встречи было и импортозамещение.