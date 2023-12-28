МТС отменит регистрацию акций в комиссии по ценным бумагам США

Также группа приостановит свое обязательство предоставлять отчетность в надзорное ведомство

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Группа МТС приняла решение снять свои обыкновенные акции и американские депозитарные расписки с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США, одновременно с этим приостанавливая свое обязательство предоставлять отчетность в надзорное ведомство.

Как сообщили в МТС, 28 декабря группа подала в комиссию заявление по форме 15F (дерегистрация ценных бумаг). С его подачей обязательства группы по предоставлению годовых и периодических отчетов автоматически приостанавливается и прекращаются полностью через 90 дней - в тот момент, когда снятие акций с регистрации вступит в силу.

Торги американскими депозитарными расписками МТС приостановлены с 28 февраля 2022 года. Группа отметила, что за последние 12 месяцев средний ежедневный объем торговли (ADTV) обыкновенными акциями МТС, представленными АДР, в США, составлял не более 5% от ADTV ее обыкновенных акций в мире.

Обыкновенные акции МТС торгуются на Московской бирже. АДР МТС обращались на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2000 года. Делистинг АДР с NYSE вступил в силу 8 августа 2022 года.