Ростех выпустит более 500 самолетов до 2030 года

В их числе будут 270 лайнеров МС-21, 142 самолета Superjet и 115 Ту-214, отметил глава корпорации Сергей Чемезов

МОСКВА, 28 декабря./ТАСС/. Ростех планирует выпустить более 500 самолетов до 2030 года, в том числе 270 лайнеров МС-21, 142 самолета Superjet и 115 Ту-214. Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас основные гражданские проекты - это, в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание. И по программе, которая была вами утверждена, мы до 2030 года должны произвести более 500 самолетов различного типа: 270 лайнеров МС-21, 142 самолета Superjet -100 и 115 самолетов Ту-214", - сказал Чемезов.

По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21. В 2024 году запланирован серийный выпуск и передача "Аэрофлоту" шести таких самолетов. "Потихонечку мы должны увеличить объемы, и к 2029 году мы должны производить до 72 самолетов в год", - добавил Чемезов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что в стране необходимо развивать собственное самолетостроение. Глава государства подчеркнул, что более 1 тыс. собственных самолетов планируется выпустить к 2030 году. По словам Путина, российская промышленность планирует производить самолеты МС-21, а также переходить на некоторых воздушных судах на российские двигатели ПД, в том числе более мощный ПД-35. Более того, президент заявил, что самолет Ил-96-400, недавно совершивший первый полет, уже "пошел в работу в грузовом варианте".