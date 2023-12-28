"Ростелеком" приобрел 28% долей в агрегаторе экскурсий GuideGo

В компании считают, что сделка позволит "Ростелекому" "надежно закрепиться на рынке авторских российских экскурсий"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" приобрел 28% долей в капитале агрегатора экскурсий "Гайд гоу" (GuideGo), говорится в сообщении госоператора.

"Ростелеком" завершил сделку по приобретению 28% долей компании - агрегатора экскурсий по всему миру ООО "Гайд гоу", - отмечается в сообщении.

На портале GuideGo зарегистрировано более 1 тыс. гидов и 7,5 тыс. экскурсионных предложений. Сделка, как считают в компании, позволит "Ростелекому" "надежно закрепиться на рынке авторских российских экскурсий". Сумма сделки в сообщении не раскрывается.

GuideGo - это агрегатор экскурсий в России и за рубежом, созданный в 2019 году. Сервис объединяет функционал каталога экскурсий с опцией подбора гида под любой запрос.