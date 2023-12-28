Utair запустит прямые рейсы между Тюменью и Томском с января 2024 года

Перелеты будут выполняться два раза в неделю

ТЮМЕНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 14 января 2024 года запустит прямые рейсы между Тюменью и Томском, перелеты будут осуществляться два раза в неделю, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"С 14 января Utair возобновит прямые рейсы между Тюменью и Томском. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из Тюмени - в 05:25, из Томска - в 17:40. Время в пути - три часа. Билеты уже в продаже", - говорится в сообщении.

Utair - единственная авиакомпания, которая будет выполнять рейсы по маршруту Тюмень-Томск, следует из расписания аэропорта Рощино.

Utair выполняет рейсы из Тюмени в Белоярский, Екатеринбург, Казань, Москву, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нягань, Пермь, Сочи, Сургут, Томск, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск, а также в Баку, Дубай, Ереван, Ташкент, Худжанд.