Валютные запасы Центробанка Турции увеличились до рекордных $145,4 млрд

По мнению аналитиков, рост валютных запасов страны свидетельствует о стабилизации экономики

СТАМБУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Валютные запасы Центробанка Турции на конец декабря достигли рекордных $145,4 млрд. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Валютные запасы ЦБ увеличились до рекордных $145 млрд 456 млн", - сказал турецкий лидер на встрече в Анкаре. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

По данным ЦБ Турции, валютные запасы с мая увеличились на $47 млрд. Неделей ранее они составляли $142,5 млрд.

По мнению аналитиков, рост валютных запасов Турции свидетельствует о стабилизации ее экономики.

Участники анкетирования, проведенного в декабре турецким ЦБ среди представителей финансовых рынков, прогнозируют, что инфляция в республике по итогам года составит 65,39%. Экономический рост в Турции к концу года, согласно прогнозам, ожидается в 4,22%.