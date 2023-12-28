В новые регионы РФ из Южной Осетии будут поставлять строительный камень

Как сообщил президент государства Алан Гаглоев, в республике также планируют реализовать три проекта в сфере добывающей отрасли

ЦХИНВАЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Южная Осетия будет поставлять строительный камень в новые регионы Российской Федерации. Об этом сообщил журналистам президент республики Алан Гаглоев.

"У нас реализуется блестящий проект по производству строительного камня. Мы планируем направлять продукцию в том числе и в новые регионы России", - сказал он.

Гаглоев отметил, что в республике также планируется реализовать три проекта в сфере добывающей отрасли.

В 2024 году на базе завода "Вибромашина" в Южной Осетии запустят предприятие "Импульс-А" по обработке ценных пород природного строительного камня, продукция будет ориентирована на экспорт в РФ.