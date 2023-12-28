Молдавия намерена ежегодно резервировать газ в объеме 15% от годового потребления

Объемы запасов газа должны быть на уровне не менее 15% от среднегодового потребления, отметила пресс-служба парламента республики

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Молдавии будет ежегодно формировать резервы газа в объеме 15% от среднегодового потребления в странах, которые являются членами Евросоюза или Энергетического сообщества. Соответствующие поправки в закон о газе утвердил парламент республики.

"Правительство будет принимать необходимые меры для формирования запасов газа к 1 ноября каждого года. Его объемы должны быть на уровне не менее 15% от среднегодового потребления", - проинформировала пресс-служба законодательного органа.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста в стране. Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании это объяснили техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в Приднестровье.