В собственность Дагестана вернули имущество коммунального комплекса Махачкалы

По словам главы региона Сергея Меликова, передача является шагом на пути к созданию комфортных условий жизни для жителей

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана вернули в собственность республики предприятия коммунального комплекса Махачкалы. Об этом в Telegram-канале написал глава Дагестана Сергей Меликов.

"В собственность Дагестана возвращается имущество коммунального комплекса Махачкалы, которое ранее было незаконно приватизировано. Речь идет об имуществе, находившемся в собственности "Махачкалаводоканал", "Махачкалатеплоэнерго" и "Дагестанэнерго", а также физических лиц. Мы долго и целенаправленно работали над этим, и наши усилия увенчались успехом", - написал Меликов.

По его словам, передача коммунального комплекса столицы - это очередной шаг на пути к созданию комфортных условий жизни для махачкалинцев. "Все вы знаете, насколько сложна ситуация в этой сфере. Но я уверен, наши жители видят и поддерживают напряженную работу органов власти по выходу из энергетического кризиса", - добавил Меликов.

Ранее имущество принадлежало лицам, связанным с бывшим мэром Махачкалы Саидом Амировым, который проходил по делу об организации заказного убийства. Как сообщалось, по иску Генпрокуратуры РФ Кировским районным судом Саратова было принято решение о возвращении государству имущественного комплекса. Ответчики не согласились с решением, однако позднее Саратовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу по делу об изъятии в доход государства более 300 объектов недвижимости, незаконно приватизированных Амировым и подконтрольными ему лицами. Амиров был главой Махачкалы с 1998 по 2013 год. Его задержали 1 июня 2013 года по подозрению в организации заказного убийства. 27 августа 2015 года он был приговорен к пожизненному заключению.