СМИ: делегация из Буркина-Фасо совершила ознакомительную поездку на Нововоронежскую АЭС

По информации портала Burkina24, им продемонстрировали преимущества ВВЭР-1200 поколения 3+

ХАРАРЕ, 28 декабря. /ТАСС/. Делегация из Буркина-Фасо посетила Нововоронежскую АЭС в России для ознакомления с опытом эксплуатации водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). Как сообщает портал Burkina24, буркинийцам была также предоставлена возможность изучить методы подготовки специалистов из стран, где Росатом сооружает АЭС.

Как отмечает портал, делегации были продемонстрированы преимущества ВВЭР-1200 поколения 3+. Кроме того, гости из Буркина-Фасо, которая намерена построить у себя АЭС с помощью России, смогли увидеть социальные и спортивные объекты города Нововоронеж.

В октябре этого года министр энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Симон Пьер Бусим сообщил, что его страна рассчитывает к 2030 году построить в стране атомную электростанцию.