На Таймыре введут позволяющую увеличить выдачу энергомощности систему мониторинга

По предварительной оценке, это позволит увеличить степень использования пропускной способности сети на 10-14% без строительства и модернизации сетевого комплекса

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Цифровую систему мониторинга запасов устойчивости, которая позволяет увеличить выдачу энергомощности, внедрят в Норильско-Таймырской энергосистеме в 2024 году. Об этом сообщил журналистам директор Красноярского регионального диспетчерского управления (РДУ) Владимир Райлян.

"До конца второго квартала 2024 года будет внедрена система мониторинга запасов устойчивости в двух контролируемых сечениях, которые обеспечиваю выдачу мощности двух гидроэлектростанций. По предварительной оценке, это позволит увеличить степень использования пропускной способности сети на 10-14% без строительства и модернизации сетевого комплекса, только за счет внедрения цифровых решений", - сообщил Райлян. По его словам, внедрение такой системы не потребует дополнительного финансирования и будет осуществлено на мощностях Красноярского РДУ. Генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемой Сибири Алексей Хлебов отметил, что внедрение новых технологий, наработанных СО ЕЭС, позволит вывести управление энергосистемой на новый уровень.

В свою очередь вице-президент по энергетике "Норникеля" Евгений Федоров отметил, что перевод Норильско-Таймырской энергосистемы под оперативно-диспетчерское управление СО ЕЭС, пройдет незаметно для потребителей. "Норильские энергетики вместе со специалистами СО ЕЭС провели большую подготовительную работу, чтобы выполнить требование законодательства о переходе функций по управлению режимами работы энергосистемы к Системному оператору. Мы полностью готовы к передаче управления и уверены, что она пройдет незаметно для энергосистемы и потребителей", - подчеркнул он.

С 1 января 2024 года оперативно-диспетчерское управление энергосистемы на севере Красноярского края переходит от Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочка "Норникеля") к Системному оператору Единой энергосистемы России. 28 декабря состоялось подписание акта о начале выполнения СО ЕЭС функций оперативно-диспетчерского управления в Норильско-Таймырской энергосистеме.

Норильско-Таймырская энергосистема - изолированная энергосистема на севере Красноярского края, в нее входят три газовых ТЭЦ в Норильске и две гидроэлектростанции - Усть-Хантайская и Курейская ГЭС с установленной электрической мощностью более 2,2 тыс. МВт. Системный оператор Единой энергетической системы - специализированная организация, осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в единой энергетической системе России.