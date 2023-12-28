28 декабря, 13:19
Военная операция на Украине

Кабмин выделил более 3,8 млрд рублей фонду "Защитники Отечества"

Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 3,8 млрд рублей фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в 2024 году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Свыше 3,8 млрд рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданному по инициативе президента," - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.

Фонд оказывает этим людям помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, а также по юридическим вопросам. "Кроме того, для ветеранов, ставших инвалидами, предусмотрено обеспечение средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды", - добавили в кабмине. 

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