Думский комитет по бюджету рассмотрит в весеннюю сессию освобождение части услуг от НДС

В частности, речь идет о работах, выполняемых российскими организациями в сухопутных терминалах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через границу России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрит в весеннюю сессию несколько законопроектов, касающихся расширения перечня услуг, облагаемых по ставке НДС 0%, в частности, речь идет о работах, выполняемых российскими организациями в сухопутных терминалах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через границу России. Также будет рассмотрен законопроект об освобождении от НДС климатических проектов с углеродными единицами, рассказал ТАСС член комитета Никита Чаплин ("Единая Россия").

"В рамках весенней сессии комитет по бюджету и налогам продолжит масштабную работу, направленную на поддержку граждан и отраслей экономики. В частности, сейчас на рассмотрении находится законопроект об освобождении от НДС климатических проектов с углеродными единицами. Важный момент, что законопроектом предусматривается освобождение от НДС оказание услуг оператора по проведению операций в реестре, то есть оператор не сможет искусственно повышать размер платы на свои услуги. Это изменение окажет положительное влияние на рынок углеродных единиц. Кроме того, будет расширен перечень услуг, облагаемых НДС по налоговой ставке 0 процентов и в других отраслях: например, это коснется работ, выполняемых российскими организациями в сухопутных терминалах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через границу России", - отметил депутат.

По мнению парламентария, такая мера положительно скажется в том числе и на сухопутных зерновых терминалах, которые играют стратегически важную роль во всей экономике России.

Чаплин напомнил, что в ходе осенней сессии был принят закон о порядке перевода накопительных пенсий в долгосрочные сбережения граждан. "Теперь будем прорабатывать вопрос установления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц на долгосрочные сбережения граждан, чтобы максимально поддержать людей. Также сейчас идут споры и обсуждения, которые касаются льготной ипотеки. Президент России поддержал сохранение льготной ипотечной программы для семей с детьми в 2024 году, однако по состоянию на сегодняшний день распространяется она только на семьи с детьми, которые рождены до 31 декабря 2023 года. Ждем от коллег из кабмина и ЦБ решений, которые помогут дополнительно поддержать семьи с детьми в 2024 году", - заключил депутат.