В Свердловской области производителям молока дополнительно направят более 350 млн рублей

Средства распределят между 169 аграрными предприятиями региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Более 350 млн рублей дополнительно будут направлены из бюджета Свердловской области производителям молока, их распределят между 169 агропредприятиями. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Производители молока дополнительно получат более 350 млн рублей из бюджета Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева. Средства будут распределены между 169 аграрными предприятиями региона", - говорится в сообщении.

Производители молока Свердловской области смогут направить дополнительно полученные средства как на погашение действующих кредитов, так и на подготовку к будущему полевому сезону. Фермеры планируют приобрести минеральные удобрения для кормовых культур, запасные детали для сельскохозяйственной техники, сообщили в департаменте.

В 2022 году производители региона получили 668,7 тыс. тонн молока. Отрасль постоянно развивается и ожидается, что в 2023 году эта цифра составит около 680 тыс. тонн. Аграрии поставляют его на предприятия для переработки и производства различной молочной продукции. Всего в 2023 году производители молока получат более 2,2 млрд рублей господдержки.