Блиновская оспорила в арбитражном суде требование ИФНС о выплате более 1,4 млрд рублей

Блогера обвиняют в неуплате 918 млн рублей налогов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов, подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Москве с просьбой признать недействительными требования налоговой.

Об этом сообщила ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова.

"Требуем признать недействительным решение ИФНС, но глобально, конечно, сумму", - сказала собеседница агентства.

Ранее адвокат блогера сообщала ТАСС, что управление ФНС по Москве оставило в силе решение о налоговых требованиях, заявленных к блогеру. Блиновская должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей.