Миллер: "Газпром" 19-й год подряд наращивает запасы больше, чем добывает

Это исторический рекорд, заявил глава компании

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Коэффициент прироста запасов "Газпрома" в 2023 году превысил единицу уже 19-й год подряд, это исторический рекорд, заявил глава компании Алексей Миллер

"Конечно же, задача номер один для "Газпрома" - это надежное газоснабжение наших потребителей, и, конечно, надежное газоснабжение в осенне-зимний период. И для этого мы с вами эффективно наращиваем нашу ресурсную базу. В 2023 году, обращаю ваше внимание, уже девятнадцатый год подряд, "Газпром" обеспечивает коэффициент прироста своих запасов больше, чем единица", - сказал Миллер на совещании, посвященном предварительным итогам года.

"Это исторический рекорд по длительности за всю историю газовой отрасли страны. Это новый рекорд "Газпрома". А для наших потребителей это, конечно же, уверенность в долгосрочном, стабильном и надежном газоснабжении", - добавил Миллер.

На аналогичном совещании год назад Миллер говорил, что добыча на некоторых месторождениях "Газпрома" закончится в 2141 году или даже позже, потребители компании обеспечены газом на "многие и многие десятилетия вперед", и "Газпром" продолжает развивать новые центры газодобычи.