"Газпром" к 1 ноября 2025 года значительно увеличит поставки в Центральную Азию

В середине 2024 года компания заключит среднесрочные пятнадцатилетние контракты с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном, заявил глава холдинга Алексей Миллер

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Газпром" к 1 ноября 2025 года планирует начать поставки значительно больших объемов газа в страны Центральной Азии по газопроводу "Средняя Азия - Центр", а в середине 2024 года заключить среднесрочные пятнадцатилетние контракты с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном. Об этом заявил глава холдинга Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.

По его словам, "Газпром" сейчас обеспечивает поставки газа в Узбекистан в два раза выше, чем суточные контрактные обязательства компании, поставлял газ в Узбекистан в максимально технологически возможном режиме в коридоре газопровода "Средняя Азия - Центр".

"И мы с вами также в очень короткие сроки начали реализацию второго этапа увеличения газотранспортных мощностей в коридоре "Средняя Азия - Центр". Задача опять поставлена на сверхкороткий период - к 1 ноября 2025 года мы должны начать поставки значительно больших объемов. И среднесрочные пятнадцатилетние контракты, о которых мы договорились с нашими партнерами в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, будут заключены в середине следующего года на Петербургском международном экономическом форуме. И 1 ноября 2025 года надежные, стабильные поставки по этим контрактам начнутся в центральноазиатские республики", - сказал он.

"Газпром" за три с небольшим месяца перевел простаивающую газотранспортную систему "Средняя Азия - Центр" на работу в реверсном режиме, что позволило к зиме более надежно обеспечить газоснабжением республики в Центральной Азии, добавил глава компании.

В июне 2023 года Узбекистан заключил с "Газпромом" двухлетний договор о покупке газа, объем поставок в сутки составляет 9 млн куб. м, а годовой - почти 2,8 млрд куб. м. Поставки по этому соглашению начались 7 октября 2023 года. При этом горизонт сотрудничества по газу между Россией, Узбекистаном и Казахстаном составляет 15 лет, а договор о долгосрочном сотрудничестве может быть заключен в середине 2024 года, заявлял Миллер. Поставки российского газа реверсом по газопроводу "Средняя Азия - Центр" должны дополнительно вырасти не позднее ноября 2025 года.