"Газпром" начнет поставки газа по дальневосточному маршруту в КНР не позже 2027 года

Глава холдинга Алексей Миллер сообщил, что уже приступили к реализации проекта строительства дальневосточного маршрута поставки газа в Китай

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Газпром" планирует не позднее 2027 года начать поставки газа по дальневосточному маршруту в Китай, заявил глава холдинга Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.

"Мы уже приступили к реализации проекта строительства дальневосточного маршрута поставки газа в Китай - с Дальнего Востока России, и поставки газа начнутся не позже 2027 года", - сказал Миллер.

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году составят более 22,5 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее Миллер.

При этом позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м, такая договоренность может быть достигнута в ближайшее время.