"Газпром" обратил внимание на искусственное разрушение спроса на газ в Европе

Это уже привело к деиндустриализации в регионе, заявил глава компании Алексей Миллер

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В Европе впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ, что уже привело к деиндустриализации в регионе. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.

"Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации", - сказал Миллер.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Европа с 2021 года снизила потребление газа более чем на 100 млрд куб. м, до 490 млрд куб. м по итогам текущего года.

"Газпром" сообщал, что потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья за 11 месяцев текущего года снизилось на 34 млрд куб. м и упало до уровня 1996 года. При этом риски энергобезопасности Европы, особенно зимой, значительно возросли.