Росавиация одобрила конструкцию нового планера SJ-100

Первые серийные экземпляры самолетов с новым планером уже собирают на заводе в Комсомольске-на-Амуре

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Росавиация одобрила конструкцию нового планера самолета SJ-100. Об этом говорится в сообщении ОАК.

"Специалисты ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) завершили работы по получению одобрения Росавиации на обновленный каркас планера самолета SJ-100. Планер был модифицирован под установку российских систем и агрегатов, а также для упрощения производственного процесса и обслуживания воздушного судна", - отмечается в сообщении ОАК.

Всего с июня 2023 года было проведено 22 тыс. лабораторных "полетов" с новым планером. Первые серийные экземпляры самолетов с новым планером уже собираются на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

"Одобрение данного изменения позволяет нам перейти на производство SJ-100 уже по серийной конструкторской документации, чтобы в соответствии с поручением правительства РФ в 2024 году передать первые импортозамещенные самолеты в эксплуатацию. Следующим важным шагом по сертификации станет одобрение импортозамещенных систем и маршевой силовой установки ПД-8 в составе самолета. С учетом географии нашей кооперации, ведем с нашими поставщиками работу в этом направлении практически в круглосуточном режиме", - отметил заместитель генеральный директор "Яковлев" Андрей Богинский.

"Для программы импортозамещения систем и компонентов самолета SJ-100 это событие имеет крайне важное значение. Выданное одобрение подтверждает - спроектированная конструкция планера безопасна и удовлетворяет всем требованиям норм летной годности. Все процессы сертификации современных отечественных воздушных судов находятся у Росавиации на постоянном контроле", - подчеркнул заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.