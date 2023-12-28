Flydubai увеличила число рейсов в Минск до 10 в неделю

Рейсы по маршруту Минск - Дубай - Минск также выполняет национальный белорусский перевозчик "Белавиа"

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Flydubai будет летать в Минск 10 раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

"С 26 декабря Flydubai добавила дневные рейсы на маршруте Дубай - Минск - Дубай по вторникам, четвергам и субботам. Прибытие в Минск в 12:55, вылет в Дубай в 13:55 по минскому времени (совпадает с московским - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

После увеличения частоты полетов общее число рейсов авиакомпании по маршруту составит 10 раз в неделю. Авиакомпания Flydubai является партнером Национального аэропорта Минск с февраля 2021 года.

Кроме авиакомпании Flydubai, рейсы по маршруту Минск - Дубай - Минск выполняет национальный белорусский перевозчик "Белавиа".