В Смоленске построят завод по производству кормов для рыбы мощностью 108 тыс. тонн в год

Его открытие планируется к 2025 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Завод по производству кормов для аквакультуры мощностью 108 тыс. тонн в год планируют открыть к 2025 году в Смоленской области. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе правительства региона.

"Мощность нового комбикормового цеха составит более 108 тыс. тонн в год, реализация проекта позволит создать не менее 120 дополнительных рабочих мест. Завершить проект планируется к 2025 году. Реализация проекта на данном этапе осуществляется за счет средств инвестора. Со стороны правительства Смоленской области оказывается всесторонняя поддержка", - сообщили в правительстве.

Новое производство появится в Вяземском районе области на предприятии ООО "ВЗК" (входит в группу компаний "Мелком"), где с 2021 года создается производственный кластер на базе Вяземского мелькомбината. В 2021 году на предприятии уже запущен зерносушильный комплекс мощностью 50 тонн пшеницы в час. В 2022 году стартовал новый инвестиционный проект "Реконструкция цеха по производству комбикормов", в рамках которого и будет создано производство кормов для аквакультуры.

Планируется запустить две линии по производству кормов, построить вспомогательные объекты - склады для хранения сырья и готовой продукции, паровую котельную, склад жидких компонентов и экспресс-лабораторию. "В настоящее время осуществляется сбор исходно-разрешительной документации, получение технических условий. Во второй половине 2024 года будет осуществлена поставка и монтаж нового оборудования", - добавили в правительстве.

Кроме того, 26 декабря, в День Смоленской области, на Международной выставке-форуме "Россия" было подписано соглашение о сотрудничестве между Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии и правительством Смоленской области. "Реализация соглашения позволит использовать передовой научный опыт при производстве стартовых и продукционных комбикормов для осетровых, лососевых и сиговых видов рыб", - указали в пресс-службе.

Как отметил губернатор Василий Анохин, руководству региона важно обеспечить эффективное взаимодействие между НИИ и бизнесом, это позволит достичь максимальных результатов.