В "Меге Теплый Стан" открылся магазин "Глория джинс"

Площадь магазина составляет 1,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Магазин "Глория джинс" открылся на месте магазина Reserved (бренд польской компании LPP) в торговом центре "Мега Теплый Стан", передает корреспондент ТАСС.

В магазине площадью 1,4 тыс. кв. м представлена полная линейка ассортимента ретейлера. В оформлении задействованы медиаэкраны, в интерьере преобладают светлые цвета, теплый свет и зеленые растения.

Ранее сообщалось, что "Глория джинс" откроет в декабре 2023 года 20 магазинов в РФ, девять из них - на площадках ушедших зарубежных брендов.

"Глория джинс" - крупнейший модный ретейлер в России. На 30 июня 2023 года компания объединяла сеть из 704 магазинов более чем в 300 городах, собственные фабрики в России, центры разработки и производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Товары бренда представлены на крупнейших маркетплейсах России и Казахстана и в собственном интернет-магазине.