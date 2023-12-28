В Иннополисе заявили, что IT-специалисты чаще требовались в сферах финансовых услуг и ИКТ

Наименьшая доля IT-вакансий пришлась на отрасль сельского хозяйства

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Больше всего IT-специалистов в 2023 году требовалось в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), финансовых услугах и обрабатывающей промышленности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Университета Иннополис по итогам исследования IT-вакансий, размещенных на открытых сервисах онлайн-рекрутмента.

Авторы исследования проанализировали IT-вакансии, размещенные на открытых сервисах онлайн-рекрутмента за первое полугодие 2023 года. Эксперты рассмотрели предложения о работе в 11 отраслях экономики: ИКТ, городском хозяйстве, здравоохранении, добывающей и обрабатывающей промышленностях, транспортной и энергетической инфраструктурах, образовании, сельском хозяйстве, строительстве и финансовых услугах. В выборку вошли все типы городов: миллионники, крупнейшие, крупные, большие, средние и малые, например, Москва, Казань, Томск, Калининград, Великий Новгород, Дубна, Иннополис и другие.

"Специалисты российского IT-вуза изучили 72 825 вакансий сферы информационных технологий из 103 городов страны и представили в отчете требуемые работодателями "жесткие" и "мягкие" навыки, уровень образования, средние и медианные заработные платы. <…> Исследование показало, что с января по июнь 2023 года больше всего IT-специалистов требовалось в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), финансовых услугах и обрабатывающей промышленности", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что наименьшая доля IT-вакансий пришлась на отрасль сельского хозяйства (0,7%).

По данным пресс-службы, первой по востребованности IT-специальностью в проанализированных отраслях является профессия разработчика. "После разработчиков следуют специалисты операционной поддержки (16,4%), аналитики данных (13,9%), менеджеры проектов (12,6%), тестировщики (4,6%), дизайнеры (3,7%), специалисты по информационной безопасности (2,7%)", - говорится в сообщении.

Самыми необходимыми "жесткими" навыками большинство работодателей на рынке ИТ назвали SQL, Git, 1C, Linux, Java, Python, API, NET, Docker и ERP. Среди "мягких" навыков - ответственность, умение работать в команде, коммуникабельность, навыки планирования, обучаемость и развитие, внимательность, аналитический склад ума, стрессоустойчивость, самостоятельность, грамотную устную и письменную речь.

"Чаще всего наличие высшего образования указывается в IT-вакансиях отрасли городского хозяйства (60,9%), меньше всего - в ИКТ (19,8%). Наличие высшего образования как обязательный или приоритетный критерий чаще всего указывается в вакансиях для специалистов по информационной безопасности", - сообщает пресс-служба.

Аналитики Университета Иннополис отмечают, что в большинстве IT-вакансий в публичном доступе не указывается предлагаемая заработная плата. "На основании представленной информации (в 32% вакансий) размер средней зарплаты IT-специалиста варьируется от 100-127 тысяч рублей", - говорится в сообщении. При этом самую высокую заработную плату предлагают в отрасли городского хозяйства, в сферах финансов и в информационно-коммуникационных технологиях.