СМИ: в Финляндии забастовка профсоюза остановит работу нескольких заводов

По информации Yle, акция протеста пройдет одновременно в общей сложности на 14 предприятиях, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste, 1 и 2 февраля

ХЕЛЬСИНКИ, 28 декабря. /ТАСС/. Профсоюз Teollisuusliitto, представляющий работников легкой и тяжелой промышленности Финляндии, объявил о массовых двухдневных забастовках в районах Килпилахти и Коккола, которые остановят работу нескольких крупных заводов. Об этом сообщил портал Yle.

По его данным, акция протеста пройдет одновременно в общей сложности на 14 предприятиях, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste, 1 и 2 февраля. Указывается, что протестующие выступают против правительственных реформ рынка труда.

Новый кабинет премьера Петтери Орпо, начавший работу в конце июня 2023 года, поставил целью сделать трудовой рынок Финляндии более конкурентоспособным. Это подразумевает, что до 2027 года, в частности, будут приняты законы, уменьшающие роль профсоюзов в стране.