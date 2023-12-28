Мантуров: фактический объем ГОЗ по сравнению с 2022 годом вырос более чем вдвое

Как отметил вице-премьер - министр промышленности и торговли, выполнение гособоронзаказа находится на уровне не менее 98%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем поставок военной техники по гособоронзаказу в 2023 году увеличился более чем в два раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В настоящее время правительством совместно с Минобороны России и при активном участии предприятий ОПК осуществляется эффективная работа по поддержанию требуемого уровня обеспеченности войск, исходя из конкретных потребностей подразделений и решаемых боевых задач. Напомню, что выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98%. При этом фактический его объем по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза", - сказал он на итоговом заседании коллегии военно-промышленной комиссии РФ.

Отдельно на коллегии обсудили вопрос обеспечения ритмичности поставок по новым образцам ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники - прим. ТАСС).

"Строгое соблюдение, а где-то и превышение план-графиков является в том числе результатом сложения усилий рабочей группы ВПК, координационного совета при правительстве и оперативной группы на базе НЦУО. Нам вместе с коллегами, и прежде всего с Министерством обороны, удалось выстроить эффективное взаимодействие", - подчеркнул Мантуров.