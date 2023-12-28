Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины в Китай

В ведомстве напомнили, что ранее состоялось подписание протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат на экспорт российской свинины в Китай, сообщила пресс-служба ведомства.

"Россельхознадзор совместно с Главным таможенным управлением Китая согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины из России на территорию КНР", - говорится в сообщении.

Таким образом, сделан еще один шаг, приближающий РФ к открытию китайского рынка для российской свинины, отметили в ведомстве. Там напомнили, что ранее состоялось подписание протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России.

В настоящее время Россельхознадзор ожидает результаты оценки системы ветеринарного надзора при производстве свиноводческой продукции, проведенной представителями ГТУ КНР.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что поставки российской свинины в Китай начнутся в ближайшие два месяца. В сентябре 2023 года Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из России. Решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ.

В декабре был организован визит в Россию представителей ГТУ КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины. Как сообщало ведомство в середине декабря, финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок российской свинины станут согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий.