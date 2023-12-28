"Газпром" завершил строительство четвертой линии Амурского ГПЗ

Компания ведет предпусконаладку

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Газпром" завершил строительство четвертой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и сейчас ведет на ней предпусконаладочные работы. Об этом сообщил гендиректор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев на совещании в "Газпроме", посвященном подведению предварительных итогов года.

"Достигнута важная веха - половина производственных мощностей Амурского газоперерабатывающего завода введена в коммерческую эксплуатацию - это три технологические линии из шести. Получаемая метановая фракция полностью соответствует заданным параметрам. С вводом этих мощностей "Газпром" удвоил количество перерабатываемого газа. Уже сейчас мы приступили к предпусконаладочным работам на четвертой линии, строительство которой было завершено два дня назад", - сказал он.

"С Амурского газоперерабатывающего завода ушел западный лицензиар. Однако мы уже по трем линиям обеспечили пусконаладку самостоятельно и продолжаем строительство завода самостоятельно, опираясь на свои силы и свои возможности. Делаем это успешно, делаем это в заданные директивные сроки. И нет никаких сомнений, что проектная мощность Амурского газоперерабатывающего завода будет выведена в срок на уровень 100%", - подчеркнул глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В начале декабря "Газпром" сообщил, что Амурский ГПЗ построен на 90,84%, а на предприятии работают уже три технологические линии из шести. Первые две линии газоразделения Амурского ГПЗ были введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа. При этом отмечалось, что "Газпром" планирует в начале следующего года запустить еще две производственные линии. Все шесть линий завода "Газпром" планирует запустить до 2025 года.

О заводе

Амурский ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, он станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири".

Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно.

Кроме гелия, Амурский ГПЗ также будет производить товарный газ (метан) (38 млрд куб. м), этан (2,4 млн тонн), сжиженные углеводородные газы (СУГ, пропан и бутан) (1,5 млн тонн), пентан-гексановую фракцию (200 тыс. тонн).