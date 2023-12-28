"Газпром" в 2023 году увеличил гелиевые мощности в восемь раз

С сентября по декабрь 2023 года уже отгружено 100 изо-контейнеров, сообщил гендиректор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в 2023 году увеличил свои мощности по производству гелия в восемь раз. Об этом сообщил гендиректор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев на совещании в "Газпроме", посвященном подведению предварительных итогов года.

"В этом году "Газпром" увеличил гелиевые мощности в восемь раз, а с сентября по декабрь 2023 года уже отгружено 100 изо-контейнеров - это более 400 тонн этого криогенного продукта", - сказал он.

"Газпром" по итогам 2023 года запустил и полностью вывел на проектный режим две гелиевые установки из трех на Амурском ГПЗ.

В начале сентября замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов сообщал, что первая гелиевая линия на заводе введена в коммерческую эксплуатацию 28 августа, а отгрузки с нее начались 5 сентября.

О заводе

Амурский ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, он станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири".

Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно.

Кроме гелия, Амурский ГПЗ также будет производить товарный газ (метан) (38 млрд куб. м), этан (2,4 млн тонн), сжиженные углеводородные газы (СУГ, пропан и бутан) (1,5 млн тонн), пентан-гексановую фракцию (200 тыс. тонн).