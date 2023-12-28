В Вологодской области намерены вдвое увеличить турпоток

Врио губернатора Георгий Филимонов отметил, что планируется создать кэмпинги, глэмпинги, новые гостиницы, курортные комплексы и точки притяжения туристов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области намерены увеличить турпоток в регион не менее чем в два раза в ближайшие годы за счет привлечения инвестиций и создания новых мест размещения гостей, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в эфире телеканала "Россия-24" в ходе дня региона на Международной выставке-форуме "Россия".

"Я планирую с учетом разрабатываемых мероприятий и привлекаемых средств не менее чем в два раза увеличить турпоток в область", - сказал Филимонов.

Планируется создавать кэмпинги, глэмпинги, новые гостиницы, курортные комплексы, точки притяжения туристов, отметил он. "Это создание сети гостиниц, развитие инфраструктуры, это экотропы, экомаршруты, лыжные трассы, беговые и велосипедные дорожки, программа "Парки в лесу" по примеру Подмосковья. Будем использовать лучшие практики, которые наработаны в других регионах, чтобы на особо охраняемой природной территории (ООПТ), национальном парке "Русский Север" и на других ООПТ можно было создавать гостиничные комплексы, такая работа уже ведется. Формируем единую экосистему, туристический кластер, создавая таким образом пространство, которое будет служить драйвером роста экономики региона и привлекать туристов, развивая внутренний российский туризм", - сообщил глава региона.

Он отметил, что Вологодская область входит в топ-10 наиболее посещаемых регионов РФ благодаря вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, Кирилло-Белозерскому, Ферапонтову монастырям.

В прошлом году турпоток в Вологодскую область увеличился на 20%, до более 3,3 млн туристов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.