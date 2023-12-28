В Грузии продукты из "индекса хачапури" в декабре подешевели на 7,3% в годовом выражении

Среди всех продуктов больше всего подешевел сыр

ТБИЛИСИ, 28 декабря. /ТАСС/. Стоимость продуктов, необходимых для приготовления хачапури, в декабре снизилась на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании Института экономики Тбилисского государственного университета.

"В декабре 2023 года средняя стоимость приготовления стандартного имеретинского хачапури немного выросла и составила 6,48 лари (около $2,2 - прим. ТАСС). По сравнению с прошлым месяцем индекс вырос на 0,2%, а в годовом выражении существенно сократился - на 7,3%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди всех продуктов, из которых состоит хачапури, больше всего за год в крупных городах страны подешевел сыр. В Тбилиси этот продукт стал дешевле на 6,9%, в Телави на 12,4%, в Кутаиси - на 5,2% и в Батуми - на 4,3%.

В исследовании также приводится сравнение цен за последние 10 лет. По сравнению с декабрем 2014 года цена хачапури выросла почти вдвое - с 3,66 до 6,48 лари (с $1,3 до $2,2). Самая низкая стоимость популярного грузинского блюда за этот период была зафиксирована в декабре 2016 года - 3,61 лари (около $1,3), а в декабре 2022 года достигла своего максимума.