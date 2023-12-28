Экспорт мандаринов из Абхазии в РФ сократился на 18% из-за неурожая

С начала октября по 28 декабря из Абхазии вывезли 21 тыс. 443 тонны мандаринов

СУХУМ, 28 декабря. /ТАСС/. Абхазия в 2023 году сократила экспорт мандаринов в Российскую Федерацию на 18%, поскольку год оказался неурожайным. Об этом ТАСС сообщили в Государственном таможенном комитете Абхазии.

Цитрусовый сезон начинается в октябре и длится почти до марта, но пик сезона приходится на декабрь. Одновременно с цитрусовыми в Абхазии созревают фейхоа и хурма, которые также экспортируются в РФ, но поскольку они хранятся меньше, то и экспорт фактически завершается в декабре.

"С начала октября по 28 декабря из Абхазии в РФ вывезли 21 тыс. 443 тонны мандаринов, тогда как в прошлом году в такое же время было вывезено 26 тыс. 139 тонн, на 4 тыс. 696 тонн меньше", - сказала начальник отдела статистики Асида Квициния.

В то же время, по ее словам, лимонов в этом году вывезли больше, чем в аналогичный период прошлого года, - 620 тонн против 448 тонн, апельсинов - 133 тонны, что больше, чем в прошлом году, на 29 тонн. Что касается фейхоа, то в этом году экспорт практически на уровне прошлого года: в этом году вывезли 776,8 тонн, а в прошлом - 776,5 тонн. Хурмы в этом году вывезли 307 тонн, что на 214 тонн больше, чем в прошлом году, когда экспортировали всего 92 тонны.

Как рассказал ТАСС начальник таможенного поста "Псоу" Алиас Хишба, в отличие от прошлого года на российско-абхазской границе нет очередей большегрузного транспорта, перевозящего цитрусовые и другие фрукты. По его словам, в среднем в сутки перевозят от 250 до 400 тонн цитрусовых, лишь в один из дней перевезли 500 тонн. "В среду, к примеру, перевезли 250 тонн, во вторник - 390 тонн, в понедельник - 350 тонн, и лишь в один из дней - около 500 тонн. Легковые машины также перевозят цитрусовые, если у них есть сертификат карантинной службы", - сказал Хишба.

В этом году, по прогнозам Минсельхоза, в республике смогут собрать около 30 тыс. тонн мандаринов, что на 20 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, поскольку мандарины не дают одинаковый урожай каждый год. Если один год урожайный, то в следующем обычно меньше, но по качеству всегда лучше. По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, из собранного в прошлом году урожая в Россию экспортировали около 40 тыс. тонн мандаринов.