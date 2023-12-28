Из Красноярска вылетел первый прямой авиарейс в Пекин

Рейсы будут выполняться три раза в неделю

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" вылетел из Красноярска в Пекин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

"Все нормально, самолет вылетел, как и планировалось", - сообщил представитель аэропорта, добавив, что самолет вылетел в 21:40 (17:40 мск). Согласно данным онлайн табло аэропорта Иркутска, в 23:15 (18:15 мск) самолет вылетел также из города.

Рейсы Красноярск - Пекин будут выполняться три раза в неделю, из Иркутска - четыре раза в неделю.

Первый прямой авиарейс из Красноярска в Пекин должен был быть отправлен 19 декабря. Позже стало известно, что авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") отменила рейсы из Владивостока, Красноярска и Иркутска в столицу Китая, так как аэропорт Дасин в Пекине уведомил авиакомпанию об отказе в приеме и обслуживании рейсов. Авиакомпания "Россия" обратилась за помощью в Минтранс РФ из-за ситуации с остановкой полетов из регионов в Пекин. Позднее, 25 декабря, было объявлено о возобновлении полетов.

Аэропорт Красноярск построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиационный хаб.