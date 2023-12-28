Совет директоров "Транснефти" утвердил выпуск "префов" в рамках дробления акций

Количество обыкновенных акций после дробления составит около 569,45 млн штук, привилегированных - порядка 155,49 млн

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" утвердил решение о выпуске привилегированных акций в рамках дробления бумаг компании в 100 раз, говорится в сообщении "Транснефти".

Решение о дроблении обыкновенных и привилегированных акций было принято общим собранием акционеров "Транснефти", распоряжение об утверждении решения 14 ноября приняла РФ в лице Росимущества.

Количество обыкновенных акций после дробления составит около 569,45 млн штук, привилегированных - порядка 155,49 млн. Номинальная стоимость каждой акции после дробления составит 0,01 рубля.

Одним из первым идею дробления привилегированных акций "Транснефти" предложил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Он вошел в совет директоров компании в 2017 году, тогда же стало известно, что дробление предполагается в пропорции 100 к 1 с целью "повышения акционерной стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности за счет снижения входного порога для инвестиций в ее акции".

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.