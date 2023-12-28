К этому времени автопроизводитель намерен выпустить 12 новых моделей в различных сегментах, говорится в сообщении Минпромторга

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Автоваза" одобрил стратегию развития компании до 2030 года, к этому времени автопроизводитель намерен выпустить 12 новых моделей в различных сегментах. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Совет директоров АО "Автоваз" также одобрил стратегию развития компании до 2030 года. В рамках ее реализации планируется сохранить лидирующее положение Lada на российском автомобильном рынке. Этому будет способствовать, в том числе выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнерских проектов", - отмечается в сообщении.

Что касается производственного плана на 2024 год, то он предполагает увеличение выпуска автомобилей до 500 тыс. "Мы также одобрили инвестиционную программу "Автоваза" на следующий год - согласно плану, она превысит 40 млрд рублей", - отметил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, являющийся также председателем совета директоров "Автоваза", слова которого приводятся в сообщении.

По словам президента компании Максима Соколова, 2023 год стал одним из самых сложных за всю ее историю. Однако, несмотря на все вызовы, "Автоваз" сохранит свои лидерские позиции на российском рынке и в автомобильной отрасли страны, уверен он.

"Сегодня мы смотрим в будущее с оптимизмом - у нас появились наработанные алгоритмы локализации компонентов, благодаря эффективным мерам господдержки мы видим возрождение российской компонентной отрасли, а наша высокопрофессиональная команда готова к любым вызовам", - приводятся в сообщении слова Соколова.