В Новочебоксарске в особой экономической зоне зарегистрирован первый резидент

Резиденты ОЭЗ получат налоговые льготы и смогут компенсировать затраты на строительство инфраструктуры

ЧЕБОКСАРЫ, 28 декабря. /ТАСС/. Свидетельство о регистрации первого резидента в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Новочебоксарске выдано обществу "Звениговский", которое открыло производственный комплекс по переработке мяса. Об этом написал в Telegram-канале вице-премьер республики - глава Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

"[Общество] "Звениговский" стало первым резидентом ОЭЗ "Новочебоксарск". Свидетельство о регистрации первого резидента выдано", - отметил Краснов.

Он добавил, что резиденты ОЭЗ получат налоговые льготы и смогут компенсировать затраты на строительство инфраструктуры. Глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале написал, что компания реализует проект с опережением сроков.

"В июне 2023 года был введен в эксплуатацию цех мясопереработки. Здесь производится около 30 наименований продукции, работают более сотни человек - это существенно больше заявленных к сегодняшнему дню 68 рабочих мест. Сейчас ведется застройка цеха полуфабрикатов, за счет чего количество рабочих мест увеличится более чем на 200 человек", - сообщил Николаев.

По его словам, с заместителем генерального директора общества Наталией Казанковой обсудили планы строительства производственного комплекса на период до декабря 2029 года.

Правительство России в ноябре 2022 года утвердило создание новой особой экономической "Новочебоксарск" в Чувашии. На территории ОЭЗ предполагается создание более 1 тыс. новых рабочих мест.