Минфин предложил утвердить спецперечень из 40 офшорных зон

Ожидается, что соответствующий приказ вступит в силу с 1 января 2024 года и будет применяется в отношении налоговых периодов 2024-2026 годов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минфин России предложил утвердить специальный перечень офшорных зон, в который вошли Объединенные Арабские Эмираты, Монако, специальный административный район Макао (Аомынь) КНР, Лихтенштейн, Сан-Марино, Панама и другие территорий. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ожидается, что соответствующий приказ вступит в силу с 1 января 2024 года и будет применяется в отношении налоговых периодов 2024-2026 годов.

Перечень будет применяться для освобождения от налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК), корректировки прибыли КИК, определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций, а также применения налоговых ставок по налогу на прибыль организаций в 2024-2026 годах.

Также в список должны войти Андорра, Багамы, Бахрейн, Белиз, Бермуды, Бруней-Даруссалам, Республика Вануату, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Гренада, Либерия, Республика Маврикий, Маршалловы острова, Самоа и другие.