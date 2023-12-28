Они составили 436,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 6,9 млн баррелей и на 22 декабря составили 436,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

На 19:02 мск мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 0,6%, до $78,82 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале снижался на 0,59%, до $73,54 за баррель.