Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,15-2,08%

Курс юаня снизился до 12,6 рубля, доллара - до 89,36 рубля, евро до 99,62 рубля

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги четверга в умеренном плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, - до 3 101,99 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,08%, до 1 090,93 пункта.

Курс юаня снизился на 0,13%, до 12,6 рубля, доллара - на 1,91%, до 89,36 рубля, евро - на 1,55%, до 99,62 рубля.

Импульс рублевого укрепления и ценовой спад в сырьевых товарах привели инвесторов к решению о частичной фиксации, отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Кроме того, приближаются длинные январские праздники, и инвесторы могут проявлять осторожность, опасаясь реализации какого-либо рыночного или геополитического риска в первые дни будущего года.

Котировки Brent не смогли удержаться выше $80 за баррель. "Судоходство в Красном море постепенно восстанавливается, а новых драйверов для поддержания растущей динамики сырья пока не видно", - добавляет эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии оказались расписки "Эталона" (+6,06%), котировки "Озона" (+4,17%), расписки X5 Retail Group (+2%), бумаги "Самолета" (+1,67%), привилегированные акции "Мечела" (+1,65%), котировки "Полюса" (+1,01%).

"Расписки "Эталона" в четверг вернулись к максимумам с середины ноября. Очевидно, повышенный интерес к бумагам вызывает процесс редомициляции компании и утверждение в середине декабря ее перерегистрации с Кипра в РФ", - полагает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции "Мечела" пытались вернуться к повышению после краткосрочной консолидации. "Котировки компании по итогам 2023 года вошли в пятерку лидеров роста индекса Мосбиржи и подскочили на 195% и 150% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно на фоне увеличения поставок угля в Китай и Индию", - добавляет Кожухова.

Бумаги "Полюса" повышались на фоне консолидации цен на золото в районе сопротивления $2090 за унцию, стабилизация выше которого откроет драгоценному металлу дорогу к историческому максимуму $2152 за унцию.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Qiwi (-3,57%), расписки Fix Price (-2,74%), бумаги "М.Видео" (-2,27%), котировки "Русснефти" (-2,03%), акции "Газпром нефти" (-1,69%).

"Котировки Qiwi продолжали нисходящую коррекцию после повышения без очевидных фундаментальных причин ранее на неделе. "Газпром нефть" уже второй день торгуется без дивидендов за 9 месяцев 2023 года, при этом итоговые выплаты за весь 2023 год, исходя из истории прошлого года, могут быть ниже промежуточных дивидендов", - считает эксперт.

Рынок на завтра

В завершающую пятницу года активность инвесторов может быть минимальной. Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 29 декабря - 3 025-3 125 пунктов, по курсу доллара - 88,5-91,5 рубля.

Freedom Finance Global ожидает, что индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3 050-3 150 пунктов, доллар проторгуется в диапазоне 88-90 рубля, евро - в коридоре 98-100 рубля, юань - 12,4-12,9 рубля.

Также Росстат опубликует декабрьские индексы деловой активности в производстве и секторе услуг. Важных корпоративных событий не ожидается.