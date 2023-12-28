На Кубани на реализацию антикризисного плана направили более 6 млрд рублей в 2023 году

Документ включает 70 мероприятий по поддержке развития базовых отраслей экономики

ТАСС, 28 декабря. Более 6 млрд рублей направили на реализацию плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Краснодарского края в 2023 году. Документ включает 70 мероприятий по поддержке развития базовых отраслей экономики, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"На сегодняшний день документ содержит в себе 70 мероприятий, которые направлены на поддержку развития базовых отраслей экономики, инвесторов. Также на постоянной основе ведется мониторинг работы системообразующих предприятий региона, цен на социально-значимые товары и лекарства. В 2023 году на реализацию антикризисного Плана направили более 6 млрд рублей", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася.

Уточняется, что антикризисный план - это документ, позволяющий оперативно реагировать на вызовы, которые возникают в той или иной отрасли экономики в условиях санкционного давления, а также изменения логистических коридоров.

Так, на поддержку краевых промышленных организаций за год было направлено более 2 млрд рублей. Около 3 млрд рублей выделили на транспортную отрасль, закупку современного общественного транспорта, а 80 млн рублей направили на возмещение части затрат на приобретение свыше 470 единиц сельхозтехники. Порядка 150 млн рублей субсидий получили инвесторы на возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам на реализацию 22 инвестпроектов. На создание доступной среды сферы детского отдыха и оздоровления в муниципалитеты в этом году направили 15 млн рублей, а около 100 млн рублей - на создание новых мест с помощью быстровозводимых конструкций. В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в 2023 году на 300 млн рублей докапитализировали Фонд развития бизнеса, продолжили работу по предоставлению льготных займов, созданию коворкингов.

Игорь Галась добавил, что поддержка инвесторов, промышленности, приобретение единиц общественного транспорта и других направлений реализации плана будет продолжена в 2024 году.