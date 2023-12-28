Власти Москвы заявили, что считают 2023 год успешным для экономики города

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в частности, отметил, что отрасль производства одежды показала трехкратный рост

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уходящий год стал успешным для экономики Москвы, некоторые отрасли показали беспрецедентный рост. Об этом в интервью телеканалу "РБК" сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить в целом про 2023 год, то мы считаем его для экономики города вполне успешным. Среди драйверов роста, конечно же, финансовый и IT-сектор. Флагманом развития текущего года стала московская промышленность", - сказал Ефимов.

По его словам, власти видят, что рост обрабатывающей промышленности на сегодняшний день составляет около 16% по отношению к прошлому году. Ожидается, что по итогам года рост составит около 19-20%. "Это все на фоне того, что за предыдущие пять лет промышленность в Москве удвоилась в своих объемах", - подчеркнул заммэра.

Он добавил, что отрасль производства одежды показала трехкратный рост, также развивается автомобилестроение. Это связано в том числе и с перезапуском завода "Москвич". Производство электрооборудования, пищевой продукции также показали хороший рост.