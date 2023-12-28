Власти Москвы заявили, что положительно оценивают бюджет города

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что этом году показатели выросли почти на 16% по отношению к прошлому году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы положительно оценивают бюджет города, в этом году показатели выросли почти на 16% по отношению к прошлому году. Об этом в интервью телеканалу "РБК" сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Бюджет Москвы чувствует себя уверенно. Мы идем с ростом порядка 15-16%. На сегодняшний момент по отношению к показателям прошлого года, но это связано в том числе и с определенным замедлением в прошлом году по доходам. Текущая ситуация выглядит лучше, чем мы прогнозировали", - сказал Ефимов.

По его словам, это позволяет выполнить все обязательства - и инвестиционные, и социальные, которые город взял на себя в этом году и на следующие годы. Кроме того, речь идет и о выполнении проектов в сфере строительства в рамках инвестиционной программы. Нынешняя ситуация позволила сдвинуть "некоторые проекты влево", что ускорит ввод в эксплуатацию объектов.

Заммэра отметил, что власти города сформировали трехлетний бюджет с учетом положительной динамики по доходам, предусмотрев исполнение всех социальных обязательств и исполнение в полном объеме инвестиционных задач в плане развития - транспортной инфраструктуры, социальной, с точки зрения реализации программы реновации.

"Мы предусмотрели полную реализацию всех тех планов, которые были обозначены", - подчеркнул Ефимов.