На Украине хотят конфисковать два пассажирских самолета Ан-148 российской компании

Высший антикоррупционный суд страны 4 декабря частично удовлетворил иск Минюста к российскому ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" о конфискации некоторых активов компании на Украине

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию <...> к ОАО "Ильюшин Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

ВАКС 4 декабря частично удовлетворил иск Минюста страны к российскому ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" (ПАО "Ил" в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Ростеха) о конфискации некоторых активов компании на Украине.

15 ноября пресс-служба ведомства сообщила, что Минюст Украины запустил процедуру применения в отношении российского ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" статьи закона о санкциях, которая позволяет наложить арест на его "дополнительно выявленные в стране активы". В июне этого года украинские власти уже изъяли имущество ПАО "Ил" общей стоимостью порядка $4 млн. Тогда сообщалось, что речь шла о продукции, переданной "Ильюшиным" украинскому государственному авиационному предприятию "Антонов" в рамках участия в программе ресурсных испытаний типовой конструкции пассажирского самолета Ан-140-100 по договору 2010 года. ПАО "Ил" попало в санкционные списки на Украине в 2016 году наравне с "Рособоронэкспортом", Ростехом, "Ижмашем", "Камазом", "Русалом".

10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории страны. В апреле того же года Верховная рада упростила процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество.