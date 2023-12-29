В Иране сообщили, что могут заключить валютное соглашение с РФ в I квартале 2024 года

Благодаря документу страны смогут торговать в национальных валютах, отметил глава ЦБ исламской республики Мохаммад Реза Фарзин

ДУБАЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Иран и Россия планируют подписать валютное соглашение в I квартале 2024 года. Об этом сообщил председатель Центрального банка (ЦБ) исламской республики Мохаммад Реза Фарзин, слова которого приводит иранское агентство ISNA.

"В первом квартале следующего года будет подписано валютное соглашение между Ираном и Россией", - отметил глава ЦБ. По его словам, это позволит странам торговать в национальных валютах.

27 декабря иранский Центробанк информировал о том, что Сбербанк и Bank Melli Iran договорились об открытии кредитной линии размером 6,5 млрд рублей для импорта в Иран российских товаров первой необходимости. Согласно заявлению пресс-службы ЦБ, договоренность была достигнута в ходе визита Мохаммада Резы Фарзина в Россию. Этот шаг, как отмечалось, является одним из первых на пути развития финансово-банковского сотрудничества между Москвой и Тегераном после подписания соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Кроме того, указывалось в заявлении, главы ЦБ РФ и Ирана Эльвира Набиуллина и Мохаммад Реза Фарзин провели переговоры, на которых было отмечено расширение сотрудничества между центральными банками двух стран и укрепление отношений после подписания соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Стороны также обозначили планы по использованию потенциала БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для расширения торговых связей между двумя странами.