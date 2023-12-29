Байден продлил на два года действие системы квот на беспошлинный ввоз стали из ЕС

Впервые ее ввели в январе 2022 года

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден в четверг утвердил продление на два года действия системы квот, которая позволяет странам ЕС беспошлинно ввозить в США определенные объемы стали и алюминия. Об этом говорится в заявлениях, распространенных пресс-службой Белого дома.

В 2018 году занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% - на алюминий из ЕС по соображениям национальной безопасности. Страны ЕС ввели ответные пошлины. С января 2022 года власти США приостановили действие тарифов и ввели систему квот, что позволяет беспошлинно ввозить в страну из ЕС до 3,3 млн тонн стали и 384 тыс. тонн алюминия.

Система будет действовать до 31 декабря 2025 года, следует из заявлений. Как отмечается в них, "США и ЕС продолжают обсуждение глобальных договоренностей по стали и алюминию для восстановления рыночных условий в своих сталелитейных и алюминиевых секторах", а также для сокращения объемов выбросов парниковых газов.

Представители Евросоюза ранее заявили, что сообщество приостановит на 15 месяцев пошлины на мотоциклы, одежду и крепкий алкоголь из США.